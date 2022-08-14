Eskişehir’de alkollü sürücülerin kullandığı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Eskişehir’de alkollü sürücülerin kullandığı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Can Ç. kullandığı 03 AAU 834 plakalı otomobil ile Seyitgazi karayoluna çıkmak üzere olan Efraim Ç.’nin idaresindeki 26 FN 831 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucu sürücülerden Efraim Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Ç., Reyhan U. ve küçük yaştaki İsmet Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, tedavi altına alınmak üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı şahıslardan Efraim Ç. ve Reyhan U.’nun durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin kaza hakkında yaptığı inceleme sonucu iki otomobil sürücüsünün de alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.