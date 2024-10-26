Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki minibüse çarptı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası 1.70 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 07 BSF 506 plakalı otomobille seyir halinde olan sürücü S.D., karşı yöne dönüş yapmak isterken karşıdan gelen aracın farlarının parlaklığından etkilenerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yaralılar ambulansta tedavi edildi. Yapılan ölçümde sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücü S.D’nin ehliyetine 6 ay süreyle de el konuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.