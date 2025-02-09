Kırıkkale’de alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 69. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki 34 GJ 5312 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kullanılamaz hâle gelirekn, sürücü K.T. (60) ile yolcu C.T. (65) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.