Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsüne yapılan alkol testinde 110 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsüne yapılan alkol testinde 110 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Gazi Mahallesi, Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan yan yolda Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Üzeyir S. idaresindeki 07 AJT 679 plakalı hafif ticari araç, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halindeyken yan yola giren Mesut G.’nin kullandığı 07 AOH 183 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücülere yapılan alkol testinde otomobili kullanan Mesut G.’nin 110 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından karakola götürülen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.