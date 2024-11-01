Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan sürücülerden birinin 1.45 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Çamlı Mezarlık yanındaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahyalar Mahallesi istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halinde olan Ç.M.Ç. idaresindeki 07 UP 808 plakalı otomobil, D-400 Karayolu üzerinde seyir halindeyken Yelda Kahvecioğlu Sokak’a dönmek isteyen H.Y. yönetimindeki 07 NDT 61 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede 07 NDT 61 plakalı otomobilin sürücüsü H.Y.’nin 1.45 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.