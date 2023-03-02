İzmir’de geçen 21 Şubat’ta alkollü sürücünün ölümüne yol açtığı Haşim Karakoyun’un katil zanlılarının serbest bırakıldığını belirten Avukat Ulaş Dürmüş, kaza tespit tutanağına göre Karakoyun’un kusurunun bulunmadığını ifade ederek “Haşim Karakoyun hayatını kaybetti. Bu olayın telafisi yok. İki kız çocuğu babasız kaldı. Zanlıların tutuklu yargılanmasını istiyoruz” dedi.

İzmir’de geçen 21 Şubat’ta alkollü sürücünün ölümüne yol açtığı Haşim Karakoyun’un katil zanlılarının serbest bırakıldığını belirten Avukat Ulaş Dürmüş, kaza tespit tutanağına göre Karakoyun’un kusurunun bulunmadığını ifade ederek “Haşim Karakoyun hayatını kaybetti. Bu olayın telafisi yok. İki kız çocuğu babasız kaldı. Zanlıların tutuklu yargılanmasını istiyoruz” dedi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde geçen 21 Şubat’ta alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Haşim Karakoyun’un (59) olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesi hukuki mücadele başlattı. Dosyaya bakan Avukat Ulaş Dürmüş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklama talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüphelinin, tutuklu yargılanması gerektiğini belirtti.

Mahkeme "Ölçülü” bulmadı

Avukat Dürmüş, “Dosyayı inceleyen İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin taksirle ölüme neden olma suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu kabul ediyor. Ancak mevcut delil durumu, şüphelilerin savunmaları, parmak izi çalışmasının tamamlanmaması nedeniyle şüphelilerin tutuklanmasını bu aşamada ölçülü bulmuyor” diye konuştu. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıların, tutuklu yargılanmalarını isteyen savcılık, İzmir 7. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti. Mahkeme, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebini de reddetti. Karakoyun Ailesi’nin avukatı Ulaş Dürmüş de karara itiraz etti.

Kaza tespit tutanağında Karakoyun kusursuz

Şüphelilerin alkol raporlarının bulunduğunu ve trafik kazası tespit tutanağında Haşim Karakoyun’un kusursuz bulunduğunu kaydeden Avukat Ulaş Dürmüş, “Olay bir bütün şeklinde değerlendirildiğinde, şüphelilerin bilinçli taksirle öldürme suçu işledikleri görülüyor. Bu kişilerin serbest kalması, suçu işleyenlerin cezasız kaldığı algısına neden oluyor. Toplumdaki adalet duygusunun zedelenmemesi gerekiyor” sözlerine yer verdi.

Şerit ihlali

İki çocuk babası olan Karakoyun’un, olay gecesi işinden çıkıp evine doğru giderken Altınyol üzerinde seyir halinde olduğu esnada Koray T. (26) ve Mehmet Ali T.’nin (37) içinde bulunduğu 34 FJA 904 plakalı hafif ticari aracın ön tamponuyla sağ taraftan çarptığını anlatan Dürmüş, “Şüphelilerden Koray T.’nin 2,22 promil, Mehmet Ali T.’nin ise 0,81 promil alkollü olduğu tespit edilmiş. Olay anını gösteren İZUM kamera kaydını içeren CD, İZUM kamera kaydı görüntü izleme ve çözümleme tutanağındaki fotoğraflar incelendiğinde şüphelilerin kullanmış olduğu aracın trafikte seyir halindeyken orta şeritten sol şeride geçtiği, aracın daha sonra orta şeride geçtiği, olay esnasında maktulün en sağda kendi şeridinde gittiği görülüyor. Şüphelilerin kullandığı araç orta şeritte iken alkolün etkisi ve hızlı araç kullanılması nedeniyle şerit ihlali yaparak sağ şeride giriyor ve Haşim Karakoyun’un ölümüne neden oluyor” dedi.

"Çok sevdiğimiz babamızı bizden aldılar”

Haşim Karakoyun’un kızları Yağmur (13) ile Duru (15) da babasız kaldıklarını, onsuz nasıl yaşayacaklarını bilmediklerini söyledi. Duru Karakoyun, “Biz babamızı istiyoruz. Onunla birlikte birçok planımız vardı. O, bizim daha iyi şartlarda yaşamamız için hep çok çalışıyordu. Çok sevdiğimiz babamızı hayattan, bizden kopardılar. Geleceğimizi çaldılar” ifadelerini kullandı.

İki çocuk babası Karakoyun’un Konak Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.