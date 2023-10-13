Edirne’de alkollü sürücü ters istikamete girip aracını yol ortasına park etti. Ardından direksiyon başında uyuyan sürücü, polis tarafından uyandırılmaya çalışıldı. Sürücü uyanamayınca 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olay Edirne sultan 1. Murat Devlet Hastanesi karşısında bulunan İbrahim Zagar Caddesi’nde saat 23.45’te meydana geldi. İddiaya göre; G.T. alkol aldıktan sonra direksiyonunun başına geçtiği 22 ES 748 plakalı otomobil ile ters istikamete girdi. Ters istikamete giren sürücü aracını park ederek uykuya daldı. Hastane önünden geçen vatandaşlar, G.T.’nin sağlık durumundan şüphe edip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

Polis ve 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine cevap vermeyen sürücü sedye ile Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aracın bulunduğu yere gelen yakınları G.T.’nin hastaneye götürüldüğünü öğrenince hastaneye doğru yol aldılar. Aracın trafiği tehlikeye düşürmediği içinde sürücü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.