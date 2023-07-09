Gaziantep’te, alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerde 89 sürücüye 151 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-9 Haziran 2023 günü 22.00-01.00 saatleri aralığında adli makamların koordinesiyle alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Toplam 17 farklı kontrol noktasında icra edilen denetimlerde bin 129 araç ve sürücüsü ile bin 56 şahıs sorgulandı. Denetim sonucunda 89 sürücüye toplam 151 bin TL idari para cezası uygulanarak 9 sürücünün belgesi geri alındı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı.