Antalya’nın Manavgat ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğini ve palmiyeyi devirdi. Otomobilin motoru ve diğer parçaları 100 metrekarelik alana yayılırken, araç sürücüsü ve araçtaki 2 yolcu otomobilden yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza; Gündoğdu Turizm Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Çağdaş N. Ç.’nin kullandığı 33 AHE 874 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direği ve palmiyeye çarparak yerinden söktü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Çağdaş N. Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Aleyna P. ile Fatime K., otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından karayolu adeta savaş alanına döndü. Yıkılan aydınlatma direği ve palmiye dikkati çekerken, otomobilin motoru yola düştü, diğer parçaları 100 metrekarelik alana yayıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu ve otomobil yediemin otoparkına çekildi.