Antalya’da seyir halindeki otomobil aynı istikamette giden kamyona arkadan çarptı. 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kazada araç sürücüsü 2.50 promil alkollü çıkarken, otomobilde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa K.’ın kullandığı 07 AKN 897 plakalı Dacia Duster marka otomobil aynı istikamette gitmekte olan Hasan Y.’nin kullandığı 07 TR 022 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Mustafa K. ve yolcu olarak bulunan Furkan Ali T. bulundukları yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.

2.50 promil alkollü çıktı

Kazada yaralanan sürücü Mustafa K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Furkan Ali T. ile kamyon sürücüsü Hasan Y., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa K. ve Furkan Ali T.’nin hayati tehlikesinin olduğu Hasan Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde 2.50 promil alkollü olduğu belirlenirken, araç içerisinde bulunan alkol kutuları dikkat çekti.