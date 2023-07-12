Karabük’te alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza, Kardemir Kavşağı’nda meydana geldi. R.K. idaresindeki 78 ABG 280 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Sürücü ve yanındaki yolcu kaza sonrası olay yerinden uzaklaşırken, diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede arama çalışması yapan polis ekipleri iki şahsı bularak kaza yerine getirdi. Burada yapılan kontrollerde sürücü 1,63 promil alkollü çıktı.

İkinci defa alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, 5 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

Maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.