Sakarya’nın Sapanca ilçesinde alkollü şekilde direksiyon başına geçen 22 yaşındaki genç kaza yaptı. Otomobilin duvara çarptığı kazada yaralanan ve 2.39 promil alkollü olduğu tespit edilen gence 5 bin 96 TL idari para cezası kesilerek, ehliyetine ise 5 yıl el konuldu.

Kaza, gece saatlerinde Camicedit Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 22 yaşındaki T.D. alkollü şekilde direksiyon başına geçti. Cadde üzerinde İzmit istikametine doğru 45 AGN 187 plakalı Tofaş marka otomobil ile seyir halinde olan alkollü sürücü idaresindeki araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk olarak Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan T.D., daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

2.39 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 5 bin 96 TL idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.