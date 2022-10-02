Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü olan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü olan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darp edilerek kanlar içinde kalan şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.