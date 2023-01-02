Sakarya’da yılbaşı gecesi alkollü araç kullandığı gerekçesiyle polis denetimi sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle bir gencin ehliyetine el konuldu. Gencin;denetim yapılan bölgeye gelen alkollü babası ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Sakarya’da yılbaşı gecesi alkollü araç kullandığı gerekçesiyle polis denetimi sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle bir gencin ehliyetine el konuldu. Gencin;denetim yapılan bölgeye gelen alkollü babası ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Olay, yılbaşı gecesi Serdivan ilçesine bağlı Medeniyet Bulvarı’nda meydana geldi. Yeni yıl gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilde sürücü T.K.’nın alkollü olduğunu belirleyerek, işlem yapmak istedi. İşlemler sırasında bölgeye gelen alkollü baba T.K. da oğlunun ehliyetine el konulduğunu görünce sinirlendi ve hakaretlerde bulundu. Gözaltına alınan T.K, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.