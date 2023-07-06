Eskişehir’de dün alkollü bir restoranda silahlı saldırı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan şahıs, polis merkezine giderek teslim oldu.

Dün öğle saatlerinde alkollü bir restoranda silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Arkadaşı ile oturan İsmail I., farklı masada bir süre oturduktan sonra kendisine yaklaşan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 2 bacağından yaralanan İsmail I., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, silahlı saldırının failinin Sercan Ç. (35) olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçan Sercan Ç.’nin, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.