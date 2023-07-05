Eskişehir’de bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Orhangazi Mahallesi’nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşı ile yemek yiyen İsmail I., farklı masada bir süre oturduktan sonra kendisine yaklaşan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Her 2 bacağından da silahla vurulan İsmail I., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.