İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen bir minibüs şoförü, yolda yürüyen kadına çarptı. Kazanın ardından sürücü aracına binerek olay yerinden kaçmak istedi. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir minibüs şoförü, karşı kaldırıma geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazanın etkisiyle kadın yere düşerken, sürücü ise kadının bilincinin açık olduğunu görünce aracına binerek uzaklaşmak istedi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın duruma tepki gösterirken, kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.