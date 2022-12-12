Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak intihar edeceğini söyleyen şahıs, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Uzun süren aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak intihar edeceğini söyleyen şahıs, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Uzun süren aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Olay ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi Çavdarlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak intihar edeceğini söyledi. Şahsın verdiği adrese giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, uzun süren aramalara rağmen kendisine ulaşamadı. Daha sonra polis tarafından bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen E.Y., eşi ile sorunlar yaşadığını ve bundan dolayı ihbarda bulunduğunu ifade etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri durumun anlaşılması üzerine olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri E.Y.’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.