Samsun’un Bafra ilçesinde alkollü mekanda çıkan tartışmada, 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir alkollü mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. ile B.B. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın yatışması sonrasında mekandan ayrılan B.B. eline tüfekle tekrar buraya geldi. B.B. ile K.G. arasında kavga çıktı. Yaşanan boğuşmada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar burada bulunan M.B.’nin ayağına yanlışlıkla isabet etti. S.K. de olay sonrası kapının önüne dışarı çıkan K.G.’ye tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralılar K.G. ile M.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanlışla topuğuna gelen kurşunla yaralanan M.B. ilk tedavisinden sonra taburcu edilirken, K.G. ise tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayda kullanılan 2 adet tüfeği ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan S.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.