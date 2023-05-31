Samsun’un Bafra ilçesinde içkili mekanda bir kişi, husumetlisi tarafından silahla ağır yaralandı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Belediye Caddesi’nde 3. katta bulunan içkili mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.Ö., daha önceden kendisini bıçakla yaralayan ve aralarında husumet bulunan Veli Bayılan’a silahla 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Veli Bayılan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayılan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Z.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.