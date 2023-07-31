Afyonkarahisar’da meydana gelen tır kazasında yol güvenliği için yola duba koymaya çalışan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33) arkadan gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki astsubay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine Beldesi yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü tır Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak orta refüje girdi. Kazada tırın dorsesinde bulunan saman balyaları yola saçıldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı emrindeki Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Devriye Komutanı olarak olay yerine geldi. Bu sırada arkadan gelen M.G., yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet önce kazadan dolayı dubalarla yol güvenliği almaya çalışan Tatlı’ya, ardından tıra çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan Tatlı, tır sürücüsü N.Ö. ve kamyonet sürücüsü M.G., ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tatlı kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Sürücünün 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi

Yapılan incelemelerde kamyonet sürücüsü M.G.’nin 1.02 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. M.G.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilirken, kaza sonrası cumhuriyet savcılığı tarafında soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afyon-Konya karayolu Sultandağı/Dereçine mevkinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu Asb. Kd. Çvş. Mustafa Tatlı şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, şehit düşen Tatlı’nın Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi.