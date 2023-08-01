Eskişehir’de çıkan bıçaklı kavga sonucu 18 yaşındaki Doğan Çiftçi’yi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen arkadaş grubu içinde sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, 24 yaşındaki M.T., Doğan Çiftçi (18) ile Y.E.’yi (19) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Doğan Çiftçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Y.E.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi M.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.