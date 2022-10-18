Aksaray’da alkollü araç kullanırken 2. kez polise yakalanan sürücü polisten görmezden gelmesini isteyerek yardım isterken, polisin “Yapabileceğimiz bir şey yok” demesinin ardından sinirlenen sürücü basın mensubuna saldırdı. Hızını alamayan sürücü kameramanın kamerasına yumruk atarak kırdı.

Aksaray’da alkollü araç kullanırken 2. kez polise yakalanan sürücü polisten görmezden gelmesini isteyerek yardım isterken, polisin “Yapabileceğimiz bir şey yok” demesinin ardından sinirlenen sürücü basın mensubuna saldırdı. Hızını alamayan sürücü kameramanın kamerasına yumruk atarak kırdı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri mahalle ve çarşı bekçileriyle birlikte kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı. Uygulama esnasında durumundan şüphelenilen 68 BY 188 plakalı otomobil durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Mustafa B., trafik polisleri tarafından alkol kontrolünden geçirilirken, araçta bulunan araçta bulunan 4 kadında GBT sorgusundan geçirildi. Alkol metreye üfleyen sürücü Mustafa B., 0.58 promil alkollü çıkarken, 2 kez alkollü yakalanan sürücü polis ekiplerinden yardım isteyerek “Ben tır sürüyorum, sıkıntı olur” deyip görmezden gelmelerini istedi. Polis memurunun “Yapabileceğimiz bir şey yok” demesinin ardından sinirlenen sürücü, olay yerinde görevini yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine saldırdı. Görüntü almak isteyen kameramanın kamerasına yumruk atarak kamerayı kıran alkollü sürücü hemen ardından kameramana tekme atarak darp etti. Olay yerindeki polis ve bekçiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan alkollü sürücü bu kez basın mensuplarına artarda küfürler yağdırdı. Cezai işlem için polis otosunun başına alınan alkollü sürücü burada da basın mensubuna yumruk attı. Kameramanın saldırıya uğradığı ve darp edildiği anlar anbean kameralara yansırken, alkollü sürücü bu kez olay yerine arkadaşını çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen arkadaşı Kadir Y. isimli şahıs ise basın mensuplarını ölümle tehdit ederek, “Seni vururum” dedi. Cezai işleminin ardından aracına doğru yürüyen sürücü bu kez basın mensubuna, “Adın ne senin, adını söyle” dedi. Tüm bu anlar basın mensuplarının kameralarına yansırken, basın mensupları sürücüden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan alkollü sürücü ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürülürken, darp edilen gazeteci sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Alkollü sürücünün yapılan kontrolünde 2. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilirken, sürücüye bin 823 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.