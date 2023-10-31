Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü adamın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan alkollü eşi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Deniz Kızı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur U. idaresindeki 07 BCN 201 plakalı motosiklet, Deniz Kızı Kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücünün motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Nefise U. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, yapılan alkol testi sonucunda 1.25 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne toplamda 21 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.