İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre alkollü bir adam, cama çıkarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşularına tehditler savuran şahıs özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf A. isimli alkollü şahıs, cama çıkarak bağırmaya başladı. Durumdan rahatsız olan komşular adama tepki gösterdi. Bunun üzerine Yusuf A., komşularına "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce ikna edilemeyen şahıs özel hareket polisleri tarafından gözaltına aldı.