Tekirdağ Çorlu’daki bir diyaliz merkezinin deposunda temizlik yapmak amacıyla kullanılan alkolün alev alması sonucu tahta kapı tutuştu. Olayda hafif yaralanan 2 personel hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu’daki bir diyaliz merkezinin deposunda temizlik yapmak amacıyla kullanılan alkolün alev alması sonucu tahta kapı tutuştu. Olayda hafif yaralanan 2 personel hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kazımiye Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerindeki bir diyaliz merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, temizlik yapmak amacıyla kullanılan alkole çakmakla yaklaşılınca bir anda parladı. Tutuşan tahta kapı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kapıyı söndürdü.

Olayda hafif yaralanan iki personel, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hastalar da binadan tahliye edildi.