Eskişehir’de polis ekiplerince, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimde 769 araç kontrol edildi ve 43 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, 7-9 Şubat 2025 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebep olan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, 769 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda, yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullandığı tespit edilen 43 sürücüye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.