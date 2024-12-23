Tokat’ta alkol alan arkadaşlar arasında çıkan küfürleşmede bir kişi boğazına aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Turhal ilçesi Çevikler Mahallesi’nde metruk bir binanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmaları sonucunda, ölen kişinin Ozan Karaca (18) olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, iddiaya göre Karaca ile alkol içen arkadaşı Duran A. (21) arasında tartışma çıktığı, Karaca’nın küfür etmesi nedeniyle Duran A. belindeki bıçakla arkadaşını öldürdüğü öğrenildi. Duran A, polis ekiplerince gözaltına alınırken Karaca’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.