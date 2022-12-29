Eskişehir’de yaklaşan yılbaşı nedeniyle emniyet ekiplerince sahte ve kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik işletmelerde denetim yapıldı.

Eskişehir’de yaklaşan yılbaşı nedeniyle emniyet ekiplerince sahte ve kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik işletmelerde denetim yapıldı.

Yılbaşı nedeniyle kaçak veya sahte alkol ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Belediye Zabıta görevlileri ile birlikte yapılan denetim düzenlendi.

Alkol satışı yapan iş yerlerinde alkol şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar denetlendi. Denetlemelerin devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlar bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdivenaltı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ihbarda bulunmaları konusunda uyarıldı.