Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki şahsın alkol komasına girdiği iddia edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süre haber alınamayan Erdinç Bostan (48), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları, Bostan’ın seslenmelerine cevap vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Bostan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkol komasına girmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Bostan’ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.