Adana’da eve alkollü geldiği için kendisine kızan annesini silahla vurarak öldüren genç gözaltına alındı.

Adana’da eve alkollü geldiği için kendisine kızan annesini silahla vurarak öldüren genç gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki B. A. akşam eve alkollü geldi. Bu nedenle annesi 41 yaşındaki Mine Akgül ile tartıştı. Tartışmaya dayısı da karışınca kavga çıktı. Bunun üzerine B. A. silahla ateş edip annesini kafasından vurup kaçtı. Anne ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Zanlı ise polis tarafından olaydan iki saat sonra yakalandı. Annenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının sorgusu devam ediyor.