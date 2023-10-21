Bursa’da alkol almak için manzaralı bir yer seçen kişi, yaklaşık 25 metreden bir evin bahçesine düştü. İtfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Hastayurdu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre alkol alan bir kişi manzaralı yeri görmek için parktaki demir korkulukların arkasına geçti. Alkolün etkisiyle dengesini kaybeden kişi yaklaşık 25 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Durum üzerine düşeni kişiyi gören çevredeki ve neye uğradığını anlamayan ev sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kişiyi mahsur kaldığı evin bahçesinden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.