Tokat’ın Zile ilçesinde bir kişi, arkadaşını baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

İddiaya göre, 24 Ocak’ta Zile ilçesi Minareisağır Mahallesi’ndeki bir evde alkol aldıktan sonra kavga ettiği arkadaşı M.T.’yi baltayla öldüren O.A., cinayetin ardından sokağa çıkarak “Adam öldürdüm” diye bağırmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri zanlıyı yakalamıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.