Türkiye’de bireysel tasarruf oranlarını artırmak ve yastık altındaki sermayeyi ekonomiye kazandırmak için bireysel emeklilik sisteminin (BES) önemli bir araç olarak öne çıktığı bildirildi.

Özhedef Sigorta Kurucusu Abdulcelil Alkış, bireysel emeklilik sisteminin (BES) büyümesi ve yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılması için sigorta acentelerinin kilit rol üstlendiğini belirterek, "BES’in yaygınlaşmasında ve derinleşmesinde kritik rol üstlenen sigorta acenteleri, yeterince desteklenmedikleri için sistemin büyümesinde arzu edilen hız yakalanamıyor. Piyasaya doping etkisi oluşturacak bu süreçte, acentelere yüzde oranında devlet teşviki verilmelidir" dedi.

"Piyasaya doping etkisi oluşturacaktır"

Tasarrufların ekonomiye kazandırılması için sigorta acentelerinin gücünden daha fazla faydalanılması gerektiğini söyleyen Alkış, "Tasarrufları artırmak ve yastık altı sermayeyi piyasaya kazandırmak acentelerin eliyle mümkün. Bu, piyasaya adeta bir doping etkisi oluşturacaktır. Ancak bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi için acentelere yönelik destek mekanizmalarının acilen geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Alkış, mevcut sistemde acentelerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin 4 yıllık ’clawback’ süresi olduğuna dikkat çekti. Alkış, "Bu süre zarfında yapılan BES satışlarında, müşterinin sistemde kalma süresine bağlı olarak komisyonların geri alınabilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli acentelerin yatırım yapma isteğini ciddi şekilde zayıflatıyor. ’Clawback süresi, acentelerin önünü görememesine ve BES tarafında yatırım yapmaktan kaçınmasına neden oluyor. Bu sürenin yeniden gözden geçirilmesi, sistemin sağlıklı büyümesi için kritik öneme sahip" diye konuştu.

Alkış ayrıca, devletin bireysel katılımcılara sağladığı yüzde 30 katkının önemli bir adım olduğunu ancak bu katkının yanı sıra sigorta acentelerine de yüzde 5 oranında doğrudan teşvik sağlanması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti; "’Bugün bankalar bireysel emeklilikte büyük pay sahibi ancak sahada, vatandaşla doğrudan temas eden, güven ilişkisi kuran ve tasarruf kültürünü teşvik eden esas yapı taşları sigorta acenteleridir. Acenteler olmadan BES’in geniş kitlelere ulaşması mümkün değil."

Türkiye’nin ekonomik gücünü artırmak için bireysel tasarrufların artırılması gerektiğine dikkat çeken Alkış, "Sistemin yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Vatandaşa yüzde 30 devlet katkısı devam etmeli, acentelere ise yüzde 5 oranında ilave teşvik sağlanmalı. Böylece hem devletimiz hem milletimiz kazanır. Tasarruflar artar, yastık altındaki sermaye ekonomiye kazandırılır, Türk Lirası’nın değeri güçlenir, enflasyon tasarruflarla düşer. Bütün bu süreç ekonomik istikrarı sağlamlaştırır" dedi.

Alkış, sigorta acentelerinin bireysel emeklilik sistemine daha fazla katkı sunabilmesi için şu önerilerde bulundu: "Acentelere performans bazlı prim sistemi getirilmeli. Eğitim ve sertifikasyon destekleri artırılmalı. Clawback süresi kısaltılmalı veya daha esnek hale getirilmeli. Acentelere doğrudan yüzde 5 devlet teşviki sağlanmalı. Sistem bütüncül bir şekilde yeniden dizayn edilmeli."

Alkış, "Bu adımlar hem tasarruf oranlarını artıracak hem de Türkiye ekonomisinin büyümesine ve ekonomik istikrarın sağlanmasına önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.