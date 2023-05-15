Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen ve hafta sonları mahalle sakinleri ve Süleymanpaşalıların uğrak yerlerinden biri haline gelen Paşa Sahili, yaklaşan yaz mevsimine hazırlanıyor.

Baharın gelişiyle birlikte canlanan 1,7 kilometre uzunluğundaki Alkaya Paşa Sahili’nde, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından mevsimlik çiçek ekimi, güzelleştirme ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Şehrin en beğenilen alanlarından biri oldu

Çocuk parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir alanları ve iskeleleri, piknik alanları, çay bahçeleri ve diğer çok sayıda sosyal imkân ile donatılan Alkaya Paşa Sahili, yapılan son düzenlemelerle Süleymanpaşa’nın Altınova Sahili ile birlikte en beğenilen yaşam alanlarından biri oldu. Geçtiğimiz yıl vatandaşların kullanımına sunulan ve bu yıl yapılan ekleme, yenileme ve güzelleştirme çalışmaları ile albenisi artan sahil şeridi, şehrin en dikkat çeken mesire alanı haline geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu Alkaya Paşa Sahili’nde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere alanı ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada sahilin keyfini çıkaran gençler ve vatandaşlarla da sohbet etti. Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa’mızda ilkbaharın yazı aratmadığı keyifli günler geçiriyoruz. Şehrimizin en güzel yaşam alanlarından biri haline getirdiğimiz Alkaya Paşa Sahili’mizin keyfini çıkaran hemşehrilerimizle selamlaşarak, ekiplerimizle yaz sezonu hazırlık çalışmalarımıza nezaret ettik. Yakında açılışımızı gerçekleştireceğiz. Süleymanpaşa’ya ve güzel insanlarına yakışan yaşam alanları inşa etmeye devam edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerimize keyifli, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum” diye konuştu.