Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bölgesel konulara değinerek, "Eğer Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanırsa, bunu umuyorum, o zaman Güney Kafkasya’da tamamen yeni bir siyasi durum ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullanırken, Garibaşvili de, "Yakın zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşması imzalanacağını umuyorum" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Gürcistan’da Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Aliyev ve Garibaşvili, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Güney Kafkasya’da barışın tesis edilmesinin zamanı geldi"

Azerbaycan ile Gürcistan arasında gerçekleştirilen karşılıklı temasların iki ülkeyi ve halklarını birbirine yakınlaştırma amacına hizmet ettiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz iki lider olarak ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendiriyor ve pekiştiriyoruz. Halklarımız yüzyıllardır komşuluk ve dostluk ortamında yaşamışlardır ve bu günümüzde de halen devam etmektedir" dedi. Bunun iki ülke için de önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Başta Güney Kafkasya olmak üzere bölge için çok önemli bir durum. Azerbaycan ve Gürcistan her zaman birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekliyor" ifadelerini kullandı. Güney Kafkasya’da barışın tesis edilmesinin zamanının geldiğini belirten Alliyev, "Tüm uluslararası kuruluşlarda halklarımızın çıkarlarını yansıtan bazı konularda birbirimizi destekliyoruz ve birbirimizin yanındayız. Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun temel ilkesidir ve toprak bütünlüğünün ihlali kabul edilemez. Azerbaycan’ın bu konudaki konumu kesindir" dedi.

"Güney Kafkasya’da tamamen yeni bir siyasi durum ortaya çıkacaktır"

İkinci Karabağ Savaşı sonucunda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü yeniden sağladığını vurgulayan Aliyev, "Şimdi Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanacak barış anlaşması üzerinde aktif olarak çalışmalıyız. Eğer Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanırsa, bunu umuyorum, o zaman Güney Kafkasya’da tamamen yeni bir siyasi durum ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu. Aliyev, "Güney Kafkasya ülkeleri üçlü formatta iş birliğine başlayabilir. Ulaştırma, enerji güvenliği, ticaret, karşılıklı yatırımlar da dahil olmak üzere birçok alanda yapılacak iş birlikleri çok başarılı olabilir. Şimdi bunun tam zamanı ve bu şansı kaçırmanın büyük bir hata olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Gürcistan’da ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirilebilir"

Bazı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecine destek vermeye çalıştığını ifade eden Aliyev, "Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tek taraflı veya önyargılı değilse, elbette herhangi bir arabuluculuk ve yardımı kabul ediyoruz" dedi. Bu alandaki en doğru seçeneğin hem tarihsel bağlantılar hem de coğrafi faktör göz önüne alındığında, kesinlikle Gürcistan olduğunu belirten Aliyev, "Başbakan İrakli Garibaşvili’ye Gürcistan’ın bu konuda olası arabuluculuk tekliflerini bize ilettiği için teşekkür ederim. Biz buna hazırız, Ermenistan’dan da aynı yaklaşımı bekliyoruz. Ermenistan tarafından onay verilirse, ilgili kurumlarımızın başkanları derhal hem ikili hem de üçlü toplantılar için Gürcistan’a gelebilirler" açıklamasını yaptı. Azerbaycan ve Gürcistan’ın hem enerji hem de ulaşım alanında çok büyük planlarının olduğunu ifade eden Aliyev, gerçekleştirilen enerji ve ulaştırma projelerinin birçok ülkenin enerji ve ulaştırma güvenliğine hizmet ettiğini söyledi.

"Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesinin artması Orta Koridorun güçlenmesine hizmet edecektir"

Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki iş birliğini derinleştirmek için belirlenmiş bir gündemlerinin olduğunu belirten Aliyev, "Gürcistan’ın yeni altyapı projelerinin oluşturulmasına büyük memnuniyetle katılabiliriz. Gürcistan Başbakanı ile yapılan görüşmede Anaklia limanının inşasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Bildiğiniz gibi Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın Karadeniz kıyısında Kulevi limanı var, bu limanın genişlemesi kesinlikle iş birliğimizi daha da güçlendirecektir. Doğal olarak Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun taşıma kapasitesinin 5 kattan fazla artması ve yakın gelecekte faaliyete başlaması kesinlikle Orta Koridorun güçlenmesine hizmet edecektir" dedi.

"Büyük yatırımlar yapılması planlanıyor"

Azerbaycan ve Gürcistan’ın yeşil enerji koridoru projesi üzerinde çalışıldığını vurgulayan Aliyev, "Bugün bizi birleştiren yeşil enerji koridoru projesidir. Gürcistan ve Azerbaycan, iki kardeş ülke olarak Avrupa ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz. Bu projenin fizibilite çalışması önümüzdeki aylarda hazır olacak" şeklinde konuştu. Bundan sonra somut çalışmalara başlayacaklarından emin olduklarını vurgulayan Aliyev, "Büyük yatırımlar yapılması planlanıyor. Böylece hem ülkemizin hem de ortak ülkelerin enerji güvenliğini güçlendirecek enerji hattı, bir yeşil enerji koridoru inşa edilecek" ifadelerini kulandı. Azerbaycan ve Gürcistan’ın hayata geçirdiği projelerin sadece Güney Kafkasya için değil, Avrasya kıtası için de büyük önem taşıdığını kaydeden Aliyev, "Biz buna hazırız, güçlü bir siyasi irademiz var, güçlü bir altyapı oluşturulmuş durumda ve en önemlisi de asıl etken Gürcistan-Azerbaycan dostluğu ve stratejik ortaklığıdır" diye konuştu.

"Bölgenin sorunlarını kendi başımıza çözebilmeliyiz"

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise bölgesel konulara değinerek, "Yakın zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında Güney Kafkasya’da uzun vadeli barışın tesisine katkıda bulunacak bir barış anlaşması imzalanacağını umuyorum. Bu konuda tam mutabakata varıyoruz. Barış anlaşmasının Güney Kafkasya’da halklarımıza refah getirecek uzun vadeli barışın tesisine katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi. Gürcistan olarak bu süreçte her zaman tarafsız bir duruş sergilediklerini vurgulayan Garibaşvili, "Bu arabuluculuk, kolaylaştırma veya genel olarak dostane formatın oluşturulması sürecinde mütevazı bir katkı olarak rolümüzü oynamaya hala hazırız. Tiflis her zaman bu sürece katılmaya hazırdır. Geleceğimiz barışçıl ve istikrarlı olmalı ve biz Güney Kafkasya’nın üç ülkesi olarak bölgenin sorunlarını ve daha fazla kalkınmamızı kendi başımıza çözebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan’la çok uzun vadeli dostluk kurmak istiyoruz"

Konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Garibaşvili, "Bizim çok net bir bakış açımız var, ileri görüşlü bir vizyonumuz var, Azerbaycan’la çok uzun vadeli bir stratejik ortaklık ve dostluk kurmak istiyoruz" dedi. Birkaç ay önce Azerbaycan’da olduğunu belirten Garibaşvili, "Sıcak misafirperverliğiniz için size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ülkelerimiz arasında bu kadar sık ziyaretlerin yapılmasından memnuniyet duyuyorum ve çok minnettarım. Belki bir sonraki ziyaret birkaç ay içinde benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerini kullandı. İlham Aliyev’le çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Garibaşvili, "Aramızdaki stratejik iş birliği konularını değerlendirdik. Azerbaycan, seçkin bir dost ve Gürcistan’ın stratejik ortağıdır, halklarımız arasındaki bu dostluk devam etmektedir ve İlham Aliyev’in dostluğun ve kardeşliğin güçlendirilmesine katkısı çok büyüktür" dedi.

Garibaşvili, ticaret ve ekonomi konularını görüştüklerini belirterek, "Ulaştırma, enerji ve lojistik alanlarında iş birliği konularını ele aldık. Azerbaycan, Gürcistan’ın en büyük ticaret ortaklarından biridir ve her yıl ilk 5’te yer almaktadır. Bu yıl ticaret yüzde 15 artarken, kargo taşıma hacmi de arttı. Genel olarak her konuda çok başarılı iş birliği yapıyoruz" şeklinde konuştu.