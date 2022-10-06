Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Prag Kalesi’ne geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Prag Kalesi’ne geldi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, zirvenin yapılacağı Prag Kalesi’nde Vladislavksy Salonuna geldi. Çekya Başbakanı Petr Fiala tarafından karşılanan Aliyev, daha sonra toplantının yapılacağı alana geçti.

İlk kez düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne 43 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Zirveye katılan liderler, barış ve güvenlik, ekonomi, enerji, iklim, göç ve çeşitli konularda görüş alışverişlerinde bulunacak.

Zirve çerçevesinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılımıyla düzenlenecek dörtlü görüşmede bir araya gelecek.