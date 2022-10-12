Osmangazi Belediyesi’nin Bosna-Hersek’in kurucu lideri Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i unutturmamak ve gelecek nesillere aktarma adına bu yıl ilk kez düzenlediği Aliya İzzetbegoviç Makale Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi’nin Bosna-Hersek’in kurucu lideri Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i unutturmamak ve gelecek nesillere aktarma adına bu yıl ilk kez düzenlediği Aliya İzzetbegoviç Makale Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi, Bosna Hersek’e bağımsızlık yolunda önderlik eden ve felsefi kişiliği dolayısıyla ‘Bilge Kral’ olarak anılan Aliya İzzetbegoviç adına makale yarışması düzenledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada makale ve kompozisyon dalında işlenirken, konusu ‘Aliya İzzetbegoviç’ olarak belirlendi. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde gerçekleşen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, iş insanı Mustafa Gürses, meclis üyeleri, jüri üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Osmangazi Belediyesi’nin, yatırım ve hizmetleriyle olduğu kadar sosyal, kültürel ve edebiyat alanında da önemli etkinliklere de imza attığını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Merhum Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç, yalnızca bir siyasetçi, düşünür değil; bunların çok daha ötesi ve döneminin önemli bir mütefekkiridir. O, yüreğinin bir yarısında Bosna’yı, diğer yarısında bütün İslam coğrafyasını taşıyan bir gönül adamıdır. Bizler Aliya’yı Avrupa’nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde tarihe ve insanlığa kara leke olarak geçen Srebrenitsa Katliamı’ndaki mücadeleci kişiliğiyle biliyoruz. Bilge Lider, kısacık hayatına koca bir tarih sığdıran, ilham kaynağı bir şahsiyettir” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak tüm insanlığa rehberlik eden Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i gelecek nesillere aktarmada öncülük ettiklerini vurgulayan Dündar, “Aliya İzzetbegoviç adına başlattığımız yarışmamızı; makale ve kompozisyon kategorilerinde sonuçlandırdık. Yarışmamıza Bursa’nın yanı sıra ülkemizin dört bir yanından toplam 114 eser başvurdu. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması ve Mevlana Şiir Yarışması’nda olduğu gibi, bu yarışmamızda da jürimizin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri kitaplaştırarak kütüphanemize kazandırdık. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen kıymetli jüri üyelerimiz Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr. Alev Erkilet, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Muharrem ve İhsan Deniz’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç Makale Yarışması jüri üyelerinden Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, “Büyük devlet adamları, gönül ve fikir insanları, gökteki yıldızlar gibidir. Onlar, ortaya koydukları eserleri, engin ve hikmetli fikirleriyle yaşadıkları toplumlara rehberlik ederler. Aliya İzzetbegoviç’in bütün metinlerinin temelinde de bir insan felsefesi olduğunu görüyoruz. Katılım gösteren herkesi kutluyorum. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir ile Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, yaptıkları konuşmalarda, böylesine önemli bir etkinliğe imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar, jüri üyeleri ile birlikte yarışmada başarı gösteren katılımcılara ödüllerini verdi. Yarışmanın makale kategorisinde ‘Aliya İzzet Begoviç ve Srebnenica Katliamı’ eseriyle Ankara’dan Ali Dikici’ye birincilik, ‘Aliya’nın Roman Tutkusu’ eseriyle İstanbul’dan Ahmet Yasin Aldı’ya ikincilik, ‘Aliya İzzetbegoviç’in ‘Düşünce Dünyası ve İslamcılığı’ eseriyle İstanbul’dan Fatma Duran’a üçüncülük derecesi elde etti. Makale kategorisinin mansiyonlarında ise ‘Aliya İzzetbegoviç ve İnsan Tasavvuru’ eseriyle Van’dan Melike Seyitoğlu Özkan birinci, ‘Kötümserlikle İyimserlik Arasında’ eseriyle İstanbul’dan Gülşen Özer ikinci, ‘Esaretten Özgürlüğe Bir Bilgenin Mücadelesi’ eseriyle İstanbul’dan Berat Talha Doğaner üçüncü oldu.

Yarışmanın kompozisyon kategorisinde ise, ‘Aliya İzzetbegoviç’in Özgürlük Mücadelesi’ eseriyle Bursa’dan Hasan Esat Akar birinci olurken, ‘Soykırımın İçinde Bir Bilge’ eseriyle Bursa’dan Selin Alkaya ikinci, ‘Aliya İzzetbegoviç’e Göre Kadının Aile ve Toplumdaki Yeri’ eseriyle Bursa’dan Aleyna Meltem Metin üçüncü oldu. Kompozisyon kategorisinin mansiyon ödüllerinde ise, ‘28 MAYIS 1463’ eseriyle Bursa’dan Mustafa Emin Hızardere birincilik, ‘Müthiş Siyasetçi Aliya İzzetbegoviç’ eseriyle Bursa’dan Yüsra Aslan ikincilik, ‘Avrupa’da Gerçekleşen Hayal’ eseriyle Bursa’dan Seda Derman ve ‘Aliya İzzetbegoviç Düşüncesi İle İslamın Altın Çağını Tekrar Yaşamak’ eseriyle Bursa’dan Esma Nur Kındığılı üçüncülüğü elde etti.