Güzellik sektörünün önde gelen markası Alix Avien Paris, Bağdat Caddesi’ndeki mağazasında defile yaptı. Alix Avien’in ana sponsor olduğu “Best Model Türkiye” yarışmasının mankenleri defilede boy gösterdi.

Güzellik sektörünün önde gelen markası Alix Avien Paris, Bağdat Caddesi’ndeki mağazasında defile yaptı. Alix Avien’in ana sponsor olduğu “Best Model Türkiye” yarışmasının mankenleri defilede boy gösterdi.

1997 yılından bu yana son trendler, gözde renkler ve çarpıcı koleksiyonlarıyla etkileyici bir yaşamın parçası olan Alix Avien; yenilenen marka stratejisi, modern yapısı ve kalitesiyle fark oluşturuyor.

Farklı konseptleri, ekolojik dengeye duyarlı ve doğaya saygılı vegan formülleriyle sağlıklı güzellik anlayışını kusursuzca hissettiren Alix Avien, renkli kozmetiğin bütün kategorilerinde yüz, göz, kaş, dudak ve tırnak olmak üzere yüzlerce ürün seçeneğiyle sürekli gelişiyor.

Güzelliğin sadece nasıl göründüğün değil, nasıl yaşadığın ve hissettiğinden kaynaklandığına ve güzelliğini ortaya çıkarmak için sadece kendinden ilham alman gerektiğine inanan Alix Avien, son olarak Bağdat Caddesi’ndeki mağazasında yaptığı defileyle büyük dikkat çekti. Alix Avien’in ana sponsor olduğu “Best Model Türkiye” yarışmasında yer alan mankenlerin boy gösterdiği defile adından söz ettirdi.