Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatili fırsata çevirerek alışveriş merkezlerinde SAMEK tanıtım noktaları açtı. Anne-babalar ve çocukları için hazırlanan stantlarda atölyeler kuruldu ve Sakaryalılar bu noktalarda sanatını konuşturdu. El sanatları, geri dönüşüm, geleneksel sanatlar ve görsel sanatlarla ilgili birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) şehrin dört bir yanında bulunan AVM’lerde rengarenk deneyim noktaları kurdu. Şehirdeki alışveriş merkezlerine açılan birbirinden renkli ve dikkat çekici atölyeler, Büyükşehir’in oluşturduğu noktalarda meraklı misafirlerini ağırladı. Özellikle okulların ara tatil döneminde öğrencilerin, gençlerin ve ailelerin dikkatini çeken bu sanat noktalarında el sanatları, geri dönüşüm, geleneksel sanatlar ve görsel sanatlarla ilgili farklı deneyim ve sanat noktası kapılarını açtı.

SAMEK bünyesindeki eğitmenler tarafından karşılanan misafirler, alışveriş merkezindeki atölyelerde yeteneklerini, sanatını konuşturdu ve ortaya birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen workshoplara yüzlerce vatandaş katıldı. Çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiren aileler, SAMEK kursları hakkında da detaylı bilgi aldı.