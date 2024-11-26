Zonguldak’ta bir alışveriş merkezinin üçüncü katından boşluğa atlayan adam ağır yaralandı.

Olay Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi’ndeki Emral Çarşısı isimli alışveriş merkezinde meydana geldi. 41 yaşındaki S.A. alışveriş merkezinin üçüncü katındaki merdivenlerinden kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşen adamı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde kalan S.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. İlk müdahalesi yapılan S.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan S.A.’nın hastanedeki tedavisi sürerken polis ekipleri olayın sebebini araştırıyor.