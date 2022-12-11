Bağcılar’da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden kavga etti. Yaşanan yumruklu kavga anı kameraya yansıdı.

Bağcılar’da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden kavga etti. Yaşanan yumruklu kavga anı kameraya yansıdı.

Bağcılar’da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruk atmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.