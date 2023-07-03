Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kurumsal bir firmaya ait alışveriş mağazasında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce maddi değeri yüksek malzemeler çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili N.Ö. ve G.U.A. isimli 2 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen çalışma sonucu 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.