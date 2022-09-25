Geçtiğimiz yıllarda Erzurum’un uluslararası arenada alışveriş fırsatları ile gündeme gelmesi adına dev organizasyonlara imza atan Dr. Aydoğan Süer liderliğindeki MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri şirketi, yeni bir fuarın açılışını gerçekleştirdi. En sevilen markaların ürünleri, tanıtım günleri, yöresel lezzetler ve MNG Alışveriş Merkezi’ndeki konserler ile renkli bir deneyim sunan Doğu Anadolu Büyük Alışveriş ve Markalı İndirim Fuarı, 2 Ekim’e kadar açık kalacak.

Geçtiğimiz yıllarda Erzurum’un uluslararası arenada alışveriş fırsatları ile gündeme gelmesi adına dev organizasyonlara imza atan Dr. Aydoğan Süer liderliğindeki MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri şirketi, yeni bir fuarın açılışını gerçekleştirdi. En sevilen markaların ürünleri, tanıtım günleri, yöresel lezzetler ve MNG Alışveriş Merkezi’ndeki konserler ile renkli bir deneyim sunan Doğu Anadolu Büyük Alışveriş ve Markalı İndirim Fuarı, 2 Ekim’e kadar açık kalacak.

Dr. Aydoğan Süer liderliğindeki MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri şirketi, Orta Doğu’nun en büyük alışveriş merkezi olan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde, beklenen markalı indirim fuarını, 23 Eylül Cuma günü açtı. Dünyaca ünlü şirketlerin yanı sıra yöresel işletmeler ve seçkin Türk markalarının fuara özel indirimleri sayesinde Erzurum’da alışveriş coşkusu yaşanacak.

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hafta sonu gerçekleştirilecek konser sayesinde yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, ihtiyaç duydukları ürünleri avantajlı fiyatlar ile satın almanın yanı sıra 2 bin 200 metrekarelik fuayede özgü lezzetleri tadarak alışveriş merkezinde müziğin ve konserin keyifli ortamında güzel zaman geçirme şansını yakalayacaklar.

Açık otopark konserleri, efsaneye dönüştü

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde artık efsane haline gelen açık otopark etkinlikleri ise sonbahar sezonuna 30 Eylül tarihinde İkilem konseri ile başlıyor. Efsane konserlerin keyfi de eklendiğinde alışverişe renk katan, ülkenin en seçkin markalarını cazip fiyatlar ile ulaşılır hale getiren, aynı zamanda girişimci gençlere yönelik teşviklerin de bölge ile buluşacağı fuar, hem ticari hem de sosyal açıdan Erzurum’a katkı sunmaya devam ediyor. Böylece şehri, farklı ülkelerden konuklar ile buluşturan dev organizasyonlar gerçekleştiren MNG Ekibi, her ay farklı sektörler ile birlikte “Erzurum’un Dünyaya Açılan Kapısı” olma hedefine güçlü adımlar ile yürüyor.

MNG Expo imzalı Alışveriş Fuarı, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 23 Eylül’de başladı! Yıllardır Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş etkinliklerine imza atan MNG, rekor sayıda ziyaretçi tarafından gezilen önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da markalı ürünleri, cazip fiyatlar ile sunuyor. Seçkin markalar ve yöresel işletmeleri bir araya getiren ve 2 Ekim’e kadar devam edecek olan “Markalı İndirim Fuarı”na yurt dışından da önemli sayıda ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Fuar devam ederken MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan İkilem konseri de başta gençler ve yurt dışından gelen konuklar olmak üzere geniş bir kesim için renkli bir etkinlik seçeneği. Dört ayrı salonda yüzlerce ürünü görme şansına ulaşacak fuar ziyaretçileri, fuayede sunulan lezzetli ikramlar ile Erzurum’un el işçiliği ve lezzetleri ile tanışma fırsatını da yakalayacaklar. Oldukça neşeli bir atmosferde gerçekleştirilen Doğu Anadolu Büyük Alışveriş Fuarı, merkezin havaalanına yakınlığı nedeniyle yurt dışından gelecekler için de ulaşımı kolay bir adres oldu.