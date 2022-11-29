Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu yine dolu dolu bir programa sahne oldu. Sultangazililerin yoğun ilgi gösterdiği programda, sevilen eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya aile ilişkilerine dikkat çektiği samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu yine dolu dolu bir programa sahne oldu. Sultangazililerin yoğun ilgi gösterdiği programda, sevilen eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya aile ilişkilerine dikkat çektiği samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu ile vatandaşları sevilen programlarla buluşturmaya devam ediyor. Sezon çerçevesinde bu kez, eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya Sultangazililerle buluştu. Kapaklıkaya’nın aile ilişkileri, çocuk ve ergen gelişimi gibi konuları samimi üslubuyla ele aldığı söyleşisine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kapaklıkaya, kendine has anlatımıyla renk kattığı söyleşisinde kendi yaşamından kesitlere de yer verdi. Kapaklıkaya’nın anlattıkları, salonu dolduran her yaştan Sultangaziliyi hem güldürdü hem de zaman zaman hüzünlendirdi. Geçmişte yaşanan zorluklara karşılık çocukların günümüzde daha bol imkanlara sahip olduğuna dikkat çeken Kapaklıkaya, çocuklara yeterli ilgi ve sevgi gösterilmezse bu teknolojik ve fiziksel imkanların çocukların gelişiminde yararlı olmayacağını belirtti.

Programın sonunda, Sultangazililere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Kapaklıkaya, Sultangazi’ye tekrar geleceğinin de müjdesini verdi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un kültürel ve sosyal etkinliklere önem verdiğini belirten Kapaklıkaya, güzel bir söyleşi gerçekleştiğini söyleyerek belediye başkanına ve ekibine de teşekkür etti. Söyleşiye katılan Sultangazililerse, oldukça keyif alarak dinledikleri Kapaklıkaya’nın çok değerli bilgiler aktardığını ifade ettiler.