Belediye Başkanı Alim Işık, tahsisi Kütahya Belediyesi’ne geçen Yoncalı Mesire Alanı’nda başlatılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Işık, “İnşallah bu alanı da 2023 yılı içerisinde, aynen Millet bahçemizde olduğu gibi çok güzel bir alan olarak şehrimize kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Şehrin çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçiren Kütahya Belediyesi, vatandaşlara nefes aldıracak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Tahsisi İl Özel İdaresi’nden Kütahya Belediyesi geçen Yoncalı Mesire Alanı’nda düzenleme çalışmalarına başlandı. Vatandaşların doğayla bütünleşeceği ve vakit geçirebileceği bir alan olarak planlanan Yoncalı Mesire Alanı’nda aynı zamanda çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Bölgenin yeni bir nefes alınacak alan olarak şehre kazandırılacağını söyleyen Başkan Işık, “Yoncalı Mesire Alanı olarak bilinen bu alan, gerçekten şehrimizin turizm bölgesi olan bu bölgeye çok büyük katkı sağlayacak bir alan. Burası daha önce İl Özel İdaremize tahsisli olarak işletiliyordu. 2022 yılında İl Özel İdareden tahsisi kaldırarak tahsisi Kütahya Belediyemize yaptırdık. İhalesini tamamladık ve şu anda imalatına başlandı. İnşallah bu alanı da 2023 yılı içerisinde, aynen Millet bahçemizde olduğu gibi çok güzel bir alan olarak şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Yüklenici firmamız imalatlara başladı, yağışlardan dolayı biraz zaman gerekiyordu. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde burayı yeniden düzenleyeceğiz. Hem bu bölgeye gelen turistler için hem de Kütahyalı hemşehrilerimiz için yeni bir nefes alınacak alan olarak şehrimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.