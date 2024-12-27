Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" projesi kapsamında trafiğe kapattığı Anadolu Otoyolu altındaki menfez yeniden açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Alikahya trafiğini rahatlatmak ve Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlattığı "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" projesinde alt ve üstyapı, kavşak ve çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ray döşeme çalışması nedeniyle Yuvam Akarca Konutları’ndan Sultan Murat Caddesi’ne bağlantı sağlayan Anadolu Otoyolu altındaki menfez, geçtiğimiz hafta araç geçişine kapatılmış, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirilmişti.

Hava şartları elverdiğince gece-gündüz aralıksız çalışarak mesai harcayan ekipler, bölgedeki tramvay hattında ray döşeme çalışmalarını tamamladı. Yuvam Akarca Konutları’ndan Sultan Murat Caddesi’ne bağlantı sağlayan yol ile tramvay hattı güzergahındaki yan ve bağlantı yollarının altyapı çalışmaları bitti.

Kazı ve dolgu çalışması, rayların döşenmesi ve birleştirilmesi, elektrik hattının çekilmesi, yağmur suyu ızgara montajları ve asfalt serim işinin sona ermesinin ardından menfez, çift taraflı olarak araç geçişine açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sürücüler ve vatandaşlar kesintisiz, daha güvenli ve konforlu seyahat ve ulaşım imkanına kavuşmuş oldu.