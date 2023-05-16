İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Alikahya Fatih Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmaları son olarak Horasan Caddesi ile devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki 4 cadde ve 3 sokağı kapsayacak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bölge bölge trimer kazı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt serim işlemi yapan ekipler, Horosan Caddesi’nde de çalışmalara başladı. Asfalt öncesi trimer çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kazı çalışmalarını tamamlayarak caddeyi asfalt ile buluşturacak. 400 metrelik alana sahip Horosan Caddesi’nde çalışmaları hızlandıran ekipler, 600 ton asfalt kullanacak.