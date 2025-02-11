Kocaeli Büyükşehir, kentin demir ağlarla örülmesine ve modern ulaşım araçlarıyla donatılmasına ilişkin projelerinde hız kesmiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli’nin daha kaliteli ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması için gece gündüz çalışıyor. Bu kapsamda; Sultan Murat, Yuvam Akarca, Sabancı Bulvarı, Alikahya Fatih, Alikahya Merkez ve Kocaeli Stadı duraklarını kapsayan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi’nde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

KOCAELİ DEMİR AĞLARLA ÖRÜLÜYOR

Kocaeli’de köprülü kavşaklar, çevre yolu, üst geçitler, otoparklar, akıllı ulaşım sistemleri gibi milyonlarca liralık yatırımları tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin demir ağlarla örülmesine ve modern ulaşım araçlarıyla donatılmasına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda hem Alikahya trafiğini rahatlatmak hem de Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sultan Murat, Yuvam Akarca, Sabancı Bulvarı, Alikahya Fatih, Alikahya Merkez ve Kocaeli Stadı duraklarını kapsayan hattın toplam uzunluğu 3.8 kilometre. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafesi tamamlanan hattın, Fatma Seher Caddesi güzergâhındaki altyapı çalışmaları ise sürüyor.

HEDEF DAHA YAŞANABİLİR BİR KOCAELİ

Büyükşehir, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak projelerle daha yaşanabilir bir Kocaeli için gece gündüz demeden çalışıyor. Ekipler, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden (Otogar) başlayarak, Binnur ve Akyazı Sokak, Sultan Murat ve Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi güzergâhından geçecek olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesini tamamlayarak, tramvayı Kocaeli Stadı ile buluşturmak için yoğun bir mesai harcıyor.

ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fatma Seher Hanım Caddesi’ndeki tek şeritli yan yol, tramvay hattı, betonarme menfez, istasyon imalatları, yağmursuyu, atık su ve içme suyu, elektrik ve telekom imalatlarından oluşan altyapı ile bordür ve tretuvar üstyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar nedeniyle Fatma Seher Hanım Caddesi’nin, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Albay Karaosmanoğlu Caddesi’nin kesiştiği yol trafiğe kapatıldı.

ULAŞIM HIZLI VE KONFORLU HALE GELECEK

Bölgede; 2.300 ton üst yapı, 700 metre bordür, 1.500 metrekare parke, 1.300 hat-metre ray döşenmesi, 1 adet S makas montajı, istasyon imalatı, katener sistemi parçalarının montajı, 1 adet betonarme menfez ve muhtelif çaplarda (atık su, yağmur suyu ve içme suyu), telekom ve elektrik altyapı imalatlarının yapımı aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar tamamlandığında, asfaltlanan yan yol ve Anadolu Otoyolu’nun altındaki menfez yeniden trafiğe açılacak. Altyapı çalışmaları tamamlanan tramvay hattı güzergahında raylar döşenmeye başlanacak. Projenin tamamlanmasıyla Alikahya trafiği rahatlayacak, başta Kocaeli Stadı’na olmak üzere ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek.