“Alice Müzikali” isimli tiyatro oyunu Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Maltepeli izleyicilerin karşısına çıktı. Lewis Carroll’un yazdığı ve bugüne kadar 174 dile çevrilen “Alice Harikalar Diyarında” isimli eserinden uyarlanan oyunu Altınok Tiyatro izleyici ile buluşturdu. Maltepe Belediyesi’nin ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyunda evlerinin bahçesinde verilen çay partilerinden ve davetlilerinden sıkılan Alice’in hayalini kurduğu renkli ve fantastik dünyaya dair macerası sahnelendi. İzleyiciler bir çay partisi sırasında beyaz bir tavşanın peşine takılarak kendini harikalar diyarında bulan Alice’in kötü kalpli kırmızı kraliçeye karşı verdiği mücadelesini, kendisine eşlik eden konuşan kediyi, çılgın şapkacıyı, mart tavşanını, silahşor fareyi, beyaz tavşanı ve fantastik karakterleri ilgiyle izledi.

Kaynak: iha